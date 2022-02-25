Ukrayna'nın işgali boks galasını iptal ettirdi - Son Dakika
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Ukrayna'nın işgali boks galasını iptal ettirdi

25.02.2022 09:50
Ukrayna'nın işgali boks galasını iptal ettirdi

Almanya'nın Hamburg kentinde yarın düzenlenmesi planlanan ve süper yetenek Volkan Gökçek'in de ringe çıkacağı gala Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimleri nedeniyle iptal oldu.

Almanya'nın Hamburg kentinde yarın düzenlenmesi planlanan ve süper yetenek Volkan Gökçek'in de ringe çıkacağı gala Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimleri nedeniyle iptal oldu.

Dünyanın en iyi kulüpleri arasında yer alan Türk Boks Kulübü EC BOXİNG'in, Almanya'nın sayılı kulüplerinden SES Boxing ile birlikte düzenlemeyi planladığı boks galası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimleri nedeniyle iptal oldu. Almanya'nın Hamburg kentinde yarın gece düzenlenmesi planlanan gala, Ukraynalı boksör Ihor Shevadzutskyi'nin yapacağı ana maça katılamaması nedeniyle iptal oldu. Galanın organizatörü ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ağır sıklette dünyanın en iyileri arasına giren boksörlerimizden Ihor Shevadzutskyi ve Viktor Faust, şu an savaşın olduğu bölgede yer alıyorlar. Kendileriyle sürekli olarak iletişim halindeyiz. Bulundukları bölgede bombaların patladığını yaptığımız telefon görüşmeleri sırasında bile duyuyoruz. Kendileri ülkeleri için savaşmak istiyorlar fakat ben küçük çocuklarıyla birlikte Almanya'ya getirerek böylesi yetenekli sporcuların heba olmasını istemiyorum. Kendilerini zor ikna ettim ve Hamburg'da kalacakları daireleri organize ettim. Polonya veya yakın ülkeler üzerinden savaş bölgesinden çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sporcularımız ve ailelerinin hayatları tehlike altındayken biz burada eğlenemezdik ve bu yüzden galayı iptal ettik. Bu galayı ilerleyen dönemlerde tekrarlamak ümidiyle sporcularımın hayatlarını kurtarmak için mücadele veriyorum. İnsanlığın bu kadar ilerlediği bir dönemde hala böyle savaşların olmasını aklım almıyor ve şiddetle kınıyorum. Bulunduğumuz dönemde kimse savaşı istemiyor ve böylesi modern bir yüzyıla da böylesi çirkin savaşlar yakışmıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ukrayna'nın işgali boks galasını iptal ettirdi

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Almanya, Ukrayna, İşgal, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ukrayna'nın işgali boks galasını iptal ettirdi - Son Dakika


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