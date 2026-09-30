Ukrayna yenilgisinin ardından Ragbi Milli Takımı, Bulgaristan'ı Ankara'da ağırlayacak

Ukrayna yenilgisinin ardından Ragbi Milli Takımı, Bulgaristan'ı Ankara'da ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye 15'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında 3 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'ı Ankara'daki Esenboğa Spor Tesisleri'nde konuk edecek. Açıklamaya göre saat 15.00'te başlayacak maç öncesi milli takım, ilk maçında Ukrayna'ya deplasmanda yenilmişti.
Türkiye, 15'li Ragbi Avrupa Konferans Ligi ikinci maçında 3 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan'ı Ankara'da konuk edecek.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre federasyonun Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.
Milli takım, ilk maçında Ukrayna'ya deplasmanda yenilmişti.
Kaynak: AA
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