Ukraynalı Kozyrenko, 1207 Antalyaspor'la ilk 3 maçında 5 gol kaydetti - Son Dakika

Rusya'nın ülkesine savaş açması üzerine formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılıp Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Bitexen 1207 Antalyaspor kadrosuna dahil olan Ukraynalı forvet Tetyana Kozyrenko, çıktığı ilk üç maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

Milli futbolcu Kozyrenko, yeni takımı 1207 Antalyaspor'la çıktığı ilk karşılaşmada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu 18. hafta mücadelesinde, 17 Nisan'da iç sahada Beşiktaş Vodafone karşısında 3 gol attı. 25 yaşındaki oyuncu, yaptığı "hat-trick" ile takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasında önemli rol oynadı.

Tetyana, bir sonraki haftada 24 Nisan'da takımının deplasmanda Ataşehir Belediyespor'u 2-0 yendiği mücadelede tek golle fileleri sarstı.

Ukraynalı milli futbolcu, 20. haftayı da boş geçmedi ve Bitexen 1207 Antalyaspor'un 30 Nisan'da konuk ettiği Fatih Vatanspor'a 2-1 yenildiği maçta, takımının tek golüne imza atan isim oldu.

Tetyana Kozyrenko'nun, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off mücadeleleri öncesi normal sezonun son iki maçında, 5 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Hatayspor, 8 Mayıs Pazar günü iç sahada Kireçburnu karşılaşmalarında da görev alması bekleniyor.