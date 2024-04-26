Ula\'da Yıldızlar Bocce Turnuvası Büyük İlgi Gördü

Spor

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula Kaymakamlığı tarafından yıldız kızlar, yıldız erkekler bocce turnuvası düzenledi. Ula ve çevresinde toplamda 78 sporcunun katılım sağladığı turnuva çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Bocce sporuyla bu yıl içinde çalışmalarını hızlandıran Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan bocce sahalarında çocukların sportif faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlanıyor. Bugüne kadar 290 çocuğun bocce sporuyla tanıştığı ve bu spor dalı ile çocukların akademik başarılarına destek olunduğu öğrenildi.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük "Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde okullar arası bocce turnuvası düzenledik. Bocce branşının öne çıkarılması için ilçemizde turnuvalarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede farklı branşlarda olduğu gibi boccede'de birçok turnuva düzenledik. Yüksek katılımlı turnuvamızda sona geldik. Turnuva boyunca bize destek olan antrenörlerimize, sporcularımıza katkıları içinde Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyoruz "dedi. - MUĞLA