Ula'da Yıldızlar Bocce Turnuvası Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Spor

Ula'da Yıldızlar Bocce Turnuvası Büyük İlgi Gördü

Ula\'da Yıldızlar Bocce Turnuvası Büyük İlgi Gördü

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yıldız kızlar ve yıldız erkekler bocce turnuvasına toplamda 78 sporcu katıldı. Turnuva, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan bocce sahaları, çocukların sportif faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlıyor. Bugüne kadar 290 çocuğun bocce sporuyla tanıştığı ve bu spor dalı ile çocukların akademik başarılarına destek olduğu belirtildi. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, turnuvanın sona erdiğini ve destek verenlere teşekkür etti.

26.04.2024 13:24
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Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula Kaymakamlığı tarafından yıldız kızlar, yıldız erkekler bocce turnuvası düzenledi. Ula ve çevresinde toplamda 78 sporcunun katılım sağladığı turnuva çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Bocce sporuyla bu yıl içinde çalışmalarını hızlandıran Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan bocce sahalarında çocukların sportif faaliyetlerde bulunmasına imkan sağlanıyor. Bugüne kadar 290 çocuğun bocce sporuyla tanıştığı ve bu spor dalı ile çocukların akademik başarılarına destek olunduğu öğrenildi.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük "Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde okullar arası bocce turnuvası düzenledik. Bocce branşının öne çıkarılması için ilçemizde turnuvalarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede farklı branşlarda olduğu gibi boccede'de birçok turnuva düzenledik. Yüksek katılımlı turnuvamızda sona geldik. Turnuva boyunca bize destek olan antrenörlerimize, sporcularımıza katkıları içinde Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyoruz "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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