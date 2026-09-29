Ülke TV 10. Spor ve Spor Ödülleri töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı - Son Dakika
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Ülke TV 10. Spor ve Spor Ödülleri töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı

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Ülke TV 10. Spor ve Spor Ödülleri töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde yapıldı
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Ülke TV'nin geleneksel 10. Spor ve Spor Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ülke TV'nin geleneksel olarak düzenlediği "10. Spor ve Spor Ödülleri" töreni, Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile milletvekilleri, federasyon başkanları, spor, iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Yılın Sporcuları Ödülleri'ne milli para yüzücü Defne Kurt, milli atlet İsmail Nezir, milli serbest dalışçı Yusuf Kıvanç Erkan, milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, milli modern pentatloncu İlke Özyüksel, işitme engelli milli oryantiring sporcusu Hüseyin Efe Gülsoy, milli okçular Mete Gazoz ile Elif Berra Gökkır, milli halterci Muhammet Furkan Özbek, görme engelli milli atlet Serkan Yıldırım, BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran ve sporcuları, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı sporcuları, Karate Milli Takımı sporcuları, Tekvando Milli Takımı sporcuları, Oturarak Voleybol Milli Takımı sporcuları, Beyzbol5 Milli Takımı sporcuları ve Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı sporcuları layık görüldü.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ile TRT Spor Kanal Koordinatörü Ersin Şiyhan da spora ve sporculara verdikleri medya desteğinden dolayı ödüle değer bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ankara Demirspor Kulübü Başkanı Kamuran Yazıcı, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, CW Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Demirtaş Taylan, iş insanı Süleyman Altunbay, iş insanı Hasan Çatkaya ve iş insanı Hamdi Elalmış da törende spora ve sporcuya verdikleri destekten dolayı ödül aldı.

Tören, hatıra fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ülke TV 10. Spor ve Spor Ödülleri töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı - Son Dakika
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