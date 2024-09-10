Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko\'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da Ağustos ayında takıma katılan yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılabilir. Hırvat basketbolcunun bazı sağlık sorunları bulunuyor ve durumu yakından takip ediliyor.

İZİN ALARAK ÜLKESİNE GİTTİ

Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı konuşulan yeni transfer Luka Samanic için resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Samanic'in kişisel nedenlerden ötürü ülkesine gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir. Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup, oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

YOLLAR AYRILIRSA ADAY BELLİ

Fenerbahçe Beko'da Samanic ile yolların ayrılması halinde yeni bir oyuncu alınması gündeme gelebilir. Sarı-lacivertliler, Samanic yerine son olarak İspanyol ekibi Girona'da forma giyenKhem Birch'i listesinin 1 numarasına yazdı.

SAMANIC KİMDİR?

9 Ocak 2000 tarihinde Zagreb'de dünyaya gelen 2.08 boyundaki oyuncu, dört ve beş numaralı pozisyonlarda forma giyebiliyor. Basketbola ülkesinde başlayan ve alt yaş gruplarında çok önemli bir yetenek olarak dikkat çeken Samanic, 2016 yazında Barcelona ile anlaşarak Katalan ekibinin altyapı organizasyonunun yolunu tuttu.

2016-17 sezonunu Barcelona bünyesinde geçiren ve NCAA programlarının ilgisine rağmen 2017-18 sezonunda da Barcelona'da kalan Samanic, özellikle Adidas Next Generation Turnuvası L'Hospitalet ayağındaki performansıyla adından söz ettirdi. Barcelona'nın Joventut Badalona'ya mağlup olduğu final müsabakasında 27 sayı, 16 ribaund ve 3 blok ile yıldızlaşan Samanic, turnuvada 23.2 sayı, 14.8 ribaund, 3 asist, 2.8 blok istatistikleri üreterek en değerli oyuncu seçildi. Hırvat oyuncu, bu sezonu aynı zamanda Barcelona'nın pilot takımıyla Leb Gold Ligi'nde tecrübe kazanarak geçirdi.

2018 yazında önemli bir karar alarak Sloven Ligi ekiplerinden Petrol Olimpija'ya transfer olan Samanic, bu takımla Adriyatik Ligi, Sloven Ligi ve Fiba Şampiyonlar Ligi tecrübeleri yaşadı. Başarılı oyuncumuz, Şampiyonlar Ligi'nde henüz 18 yaşında olmasına rağmen 12 maça çıktı ve 8.2 sayı, 5.0 ribaund, 0.9 asist ortalamaları yakaladı.

2019 yazında NBA Draft'ına katılan Luka, San Antonio Spurs tarafından birinci tur 19. sıradan seçildi.

NBA kariyerine 2019-20 sezonunda Spurs ile başlayan Samanic, 2024 yazına kadar San Antonio, New York Knicks, Boston Celtics ve Utah Jazz gibi NBA takımlarıyla sözleşme yaparken, Gelişim Ligi'nde de Austin Spurs, Westchester Knicks ve Maine Celtics formaları giydi.

Luka Samanic, NBA kariyerinde toplamda 86 maça çıktı ve 4.5 sayı, 2.4 ribaund, 0.6 asist ortalamaları tutturdu. Samanic, geride bıraktığımız NBA sezonunda ise Utah Jazz ile 43 maça çıkarken 4.1 sayı, 2.4 ribaund, 0.4 asist ortalamaları yakaladı. Samanic, 2023-24 sezonunda en iyi maçını 12 Nisan 2024 tarihinde Houston Rockets'a karşı oynarken, bu müsabakada 22 sayı, 6 ribaund, 2 asist istatistikleri üretti.

Başarılı uzun, NBA Gelişim Ligi'nde ise 2022-23 sezonunda Maine Celtics formasıyla en iyi ikinci beşe seçilme başarısı gösterdi. Samanic, bu sezonda takımıyla 22.0 sayı, 8.1 ribaund, 1.5 asist, 0.9 blok ve 0.9 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

Hırvat oyuncu, ülkesinin milli takımına da alt yaş gruplarında başarıyla hizmet ederken, özellikle 2017 yılında Estonya'da elde edilen Avrupa Şampiyonası B Kategorisi altın madalyasında büyük pay sahibi oldu. Samanic, bu turnuvada 17.0 sayı, 7.7 ribaund, 1.3 asist ortalamaları üreterek en değerli oyuncu seçildi.