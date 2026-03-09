Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Trio ekibi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Eski hakemlerden oluşan ekip, özellikle Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında gelen galibiyet golü öncesindeki pozisyonu masaya yatırdı.

"GOLDE OFSAYT YOK, KARAR DOĞRU"

Trio yorumcularından Bahattin Duran, Sidiki Cherif'in attığı golde ofsayt ihlali bulunmadığını belirterek golün temiz olduğunu söyledi. Duran, pozisyonda şeklen ofsaytta görünen Archie Brown'un topa müdahale etmediğini ve kaleciyi etkilemediğini vurguladı.

Duran, "Archie Brown şeklen ofsaytta ancak topa oynamıyor. Kaleciye doğru hareket etseydi ofsayt olurdu. Aksine direğin dışına çıkıyor ve kaleciyi etkilemiyor. Bu nedenle gol çok net" ifadelerini kullandı.

KAVGA SONRASI KIRMIZI KART GEREKİRDİ

Karşılaşmanın 100. dakikasında yaşanan gerginlik de Trio ekibinin gündemindeydi. Deniz Çoban ve Bahattin Duran, yaşanan olaylar sonrası Ederson ile Van Drongelen'in ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Bülent Yıldırım ise yaşanan karmaşaya dikkat çekerek, "UEFA'da bir hakem böyle bir karmaşaya sebep olsa bir daha görev verilmez" değerlendirmesinde bulundu.

CHERİF VE EDERSON İÇİN SARI KART YORUMU

dakikada Cherif Ndiaye'nin Levent'e yaptığı müdahale de eski hakemler tarafından değerlendirildi. Bahattin Duran ve Deniz Çoban, bu pozisyonda Cherif Ndiaye'nin sarı kart görmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Ederson'un hakem düdüğü çaldıktan sonra topa vurmasının da sarı kart gerektirdiği ifade edildi. Deniz Çoban, Ederson'un bu hareketi nedeniyle ihraç edilmesi gerektiğini dile getirdi.

HAKEME AĞIR ELEŞTİRİ

Trio ekibi, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansını da sert sözlerle eleştirdi. Deniz Çoban, maçta toplam 14 kart hatası bulunduğunu ve bunların 11'inin sarı kart hatası olduğunu söyledi.

Bahattin Duran ise maç yönetimini "çok kötü ve başarısız" olarak değerlendirirken, Bülent Yıldırım "İzlediğim maçlar arasında en nadir üç maçtan biri. Susma ve yorum yapmama hakkımı kullanıyorum" ifadelerini kullandı.