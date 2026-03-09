Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
09.03.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trio ekibi, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında attığı galibiyet golünde ofsayt olmadığını belirtirken, hakem Oğuzhan Çakır'ın maç boyunca çok sayıda kart hatası yaptığını savundu.

Trio ekibi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Eski hakemlerden oluşan ekip, özellikle Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında gelen galibiyet golü öncesindeki pozisyonu masaya yatırdı.

"GOLDE OFSAYT YOK, KARAR DOĞRU"

Trio yorumcularından Bahattin Duran, Sidiki Cherif'in attığı golde ofsayt ihlali bulunmadığını belirterek golün temiz olduğunu söyledi. Duran, pozisyonda şeklen ofsaytta görünen Archie Brown'un topa müdahale etmediğini ve kaleciyi etkilemediğini vurguladı.

Duran, "Archie Brown şeklen ofsaytta ancak topa oynamıyor. Kaleciye doğru hareket etseydi ofsayt olurdu. Aksine direğin dışına çıkıyor ve kaleciyi etkilemiyor. Bu nedenle gol çok net" ifadelerini kullandı.

KAVGA SONRASI KIRMIZI KART GEREKİRDİ

Karşılaşmanın 100. dakikasında yaşanan gerginlik de Trio ekibinin gündemindeydi. Deniz Çoban ve Bahattin Duran, yaşanan olaylar sonrası Ederson ile Van Drongelen'in ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Bülent Yıldırım ise yaşanan karmaşaya dikkat çekerek, "UEFA'da bir hakem böyle bir karmaşaya sebep olsa bir daha görev verilmez" değerlendirmesinde bulundu.

CHERİF VE EDERSON İÇİN SARI KART YORUMU

dakikada Cherif Ndiaye'nin Levent'e yaptığı müdahale de eski hakemler tarafından değerlendirildi. Bahattin Duran ve Deniz Çoban, bu pozisyonda Cherif Ndiaye'nin sarı kart görmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Ederson'un hakem düdüğü çaldıktan sonra topa vurmasının da sarı kart gerektirdiği ifade edildi. Deniz Çoban, Ederson'un bu hareketi nedeniyle ihraç edilmesi gerektiğini dile getirdi.

HAKEME AĞIR ELEŞTİRİ

Trio ekibi, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansını da sert sözlerle eleştirdi. Deniz Çoban, maçta toplam 14 kart hatası bulunduğunu ve bunların 11'inin sarı kart hatası olduğunu söyledi.

Bahattin Duran ise maç yönetimini "çok kötü ve başarısız" olarak değerlendirirken, Bülent Yıldırım "İzlediğim maçlar arasında en nadir üç maçtan biri. Susma ve yorum yapmama hakkımı kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Çakır, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Kocaelin de ve Konya da bu Trio bu kadar mert değillerdi . Bunlar kimin zurnasını öttürüyor acaba ? 8 3 Yanıtla
    B Karacan B Karacan:
    hüseyin olayları karıştırma sen?? 3 2
  • 149614 149614:
    Ederson ihraç edilsinmiş. Neden Gs futbolcusu ihraç edilmedi. 6 3 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    var ofsayt değil dediyse neden bu haberi yapiyosunuz zorunuzami gitti 1 0 Yanıtla
  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    Bu hakemler federasyondan yetki almamış olsa bu kadar usulsüzlük yapabilir mi bence hakemler değil bizim sorunumuz bizim sorumuz federasyon federasyon gitmeli Türkiye temiz ellerde yönetilmeli yazık ya kalbimi ağrıyor artık ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:11:13. #7.12#
SON DAKİKA: Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.