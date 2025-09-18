UltrAslan\'dan Yıldız Köyü Öğrencilerine Destek

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın Giresun İl Koordinatörlüğü, Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yıldız köyünde bulunan Yıldız İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, yeni başlayan eğitim öğretim yılı nedeniyle kırtasiye desteğinde bulundu.

Okulda bulunan 79 öğrenciye sırt çantası başta olmak üzere birçok kırtasiye ürününü hediye eden Galatasaraylı taraftarlar, çocukların mutluluklarına ortak oldu. UltrAslan Giresun İl Koordinatörlüğü ve Dereli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, köy okulunda yeni döneme başlayan çocukların temel kırtasiye ihtiyaçları için destek sağlandı.

Etkinlik sonrasında bir açıklama yapan UltrAslan Giresun İl Temsilcisi Babür Erkan; "UltrAslan Giresun İl Koordinatörlüğü olarak her zaman çocuklarımızın ve eğitimin yanında olmayı kendimize görev biliyoruz. Dereli Yıldız Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda okuyan evlatlarımızın eğitim hayatına küçük de olsa bir katkı sunmak bizler için büyük mutluluk oldu. Bu süreçte bizlere destek veren Galatasaraylı iş adamları ve taraftarlarımıza, Dereli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ağabey Tanış'a, Dereli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Mehmet Bal'a ve Okul Müdürümüz Sayın Elif Akın Yanmaz'a teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Elif Akın Yanmaz'da bu destekten sonra memnuniyetini dile getirerek; "Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek yapılan bu anlamlı destek bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın yüzlerindeki sevinci görmek, eğitime verilen desteğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu katkılarından dolayı Galatasaraylı iş adamlarına, taraftarlara ve UltrAslan Giresun İl Koordinatörlüğü'ne teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu. - GİRESUN