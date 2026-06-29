Ulukaya, Fenerbahçe\'yi Ziyaret Etti

FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, stadyum ve Avrupa forma göğüs sponsoru Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kulüp binasında ağırladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Vekili Barış Göktürk, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Geçgel'in yer aldığı ziyarette, Hamdi Ulukaya'ya Chobani yetkilileri eşlik etti.

Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelen Hamdi Ulukaya, Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetici Barış Karagöz ile kulüp profesyonelleri birlikte daha sonra Maraton Fenerium mağazasını gezdi. Burada 120'nci yıla özel hazırlanan yeni sezon formaları ile Fenerium ürünlerini inceleyen Hamdi Ulukaya, taraftarlarla da kısa süreli sohbet ederek, imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.