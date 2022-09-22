İsmail Yüksek'ten Ay-Yıldızlılara hediye 1 puan! UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledik

Türkiye ile Lüksemburg, Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.

ÜSTÜNLÜĞÜ ALAMADIK

Karşılaşmada hiç öne geçemeyen A Milli Takım, 8. dakikada Martins'in attığı gol ile 1-0 geriye düştü. 16. dakikada Cengiz Ünder penaltıdan attığı gol ile maça beraberliği getirdi. Lüksemburg'da Sinani 37. dakikada takımını yine öne geçirirken 39. dakikada Chanot kendi kalesine attığı gol ile skora yine dengeyi getirdi.

İSMAİL YÜKSEK İLK MİLLİ MAÇINDA 1 PUANI GETİRDİ

İkinci yarıda A Milli Takım sahada varlık gösteremezken 69. dakikada Rodrigues, Lüksemburg'u 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Ay-Yıldızlı ekipte sonradan oyuna girerek ilk milli maçına çıkarken, 87. dakikada attığı gol ile A Milli Takım'a 1 puanı getiren isim oldu.

B LİGİ'Nİ GARANTİLEDİK

Bu sonuçla A Milli Takım, 13 puanla grup liderliğini ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlılar gruptaki son maçında 25 Eylül Pazar günü Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.