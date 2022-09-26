Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile devam etti

26.09.2022 23:48
Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile devam etti

UEFA Uluslar Ligi oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

UEFA Uluslar Ligi oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. A Ligi 3'üncü Grup'taki liderlik karşılaşmasında İtalya deplasmanda Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı. İtalya'yı galibiyete taşıyan golleri, 27'nci dakikada Giacomo Raspadori ve 52'nci dakikada Federico Dimarco kaydetti.

Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşması ise A Ligi 3'üncü Grup'ta İngiltere ile Almanya arasında oynandı. Son karşılaşmalar öncesinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşen İngiltere, sahasında Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri, 71'inci dakikada Luke Shaw, 75'inci dakikada Mason Mount ve 83'üncü dakikada penaltıdan Harry Kane'den gelirken; Almanya'nın gollerini ise 52'nci dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan ve 67 ile 87'nci dakikalarda Kai Havertz kaydetti. Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

İngiltere - Almanya: 3-3Macaristan - İtalya: 0-2 Romanya - Bosna-Hersek: 4-1 Karadağ - Finlandiya: 0-2Kuzey Makedonya - Bulgaristan: 0-1 Cebelitarık - Gürcistan: 1-2

San Marino - Estonya: 0-4


YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü Danimarka, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı olduğunu bildirdi Danimarka, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı olduğunu bildirdi
Kaynak: DHA

Uluslar Ligi, Almanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile devam etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:47 Bilim insanlarının cinsel ilişkiye teşvik yöntemi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
23:05 İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek
22:50 Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti
22:37 Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü
22:27 1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı
22:27 Karısını komşusunun yatağında bastı! Kendini kaybedip yumruklarla saldırdı
22:09 Gizemli hareketler sergileyen ailenin evine giren polisler mumyayla karşılaştı
22:03 Sahada kanlar içinde kalan Cristiano Ronaldo'nun son hali görüntülendi
21:58 Dolar tüm zamanların zirvesine çıktı! 18,47 lirayı da aştı
21:53 Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık eşini terk etmişti! Son hareketi de olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 23:53:35. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement