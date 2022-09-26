Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile devam etti

UEFA Uluslar Ligi oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. A Ligi 3'üncü Grup'taki liderlik karşılaşmasında İtalya deplasmanda Macaristan'ı 2-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı. İtalya'yı galibiyete taşıyan golleri, 27'nci dakikada Giacomo Raspadori ve 52'nci dakikada Federico Dimarco kaydetti.

Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşması ise A Ligi 3'üncü Grup'ta İngiltere ile Almanya arasında oynandı. Son karşılaşmalar öncesinde B Ligi'ne düşmesi kesinleşen İngiltere, sahasında Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibinin golleri, 71'inci dakikada Luke Shaw, 75'inci dakikada Mason Mount ve 83'üncü dakikada penaltıdan Harry Kane'den gelirken; Almanya'nın gollerini ise 52'nci dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan ve 67 ile 87'nci dakikalarda Kai Havertz kaydetti. Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

San Marino - Estonya: 0-4