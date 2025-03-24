Uluslar Ligi'nde Türkiye ve Diğer Ülkeler Yükseldi

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Gürcistan, İrlanda, Yunanistan, Kosova ve Slovenya, bir üst lige çıktı.

Play-off ikinci maçları sonrası Belçika ve Sırbistan A Ligi'nde kalırken Türkiye, İrlanda, Gürcistan, Yunanistan ve Slovenya A Ligi'ne, Kosova ise B Ligi'ne yükseldi.

Türkiye'nin turdaki rakibi Macaristan ve Yunanistan'ın rakibi İskoçya, B Ligi'ne düştü.

Sırbistan'ın rakibi Avusturya ve Kosova'nın rakibi İzlanda, B Ligi'nden C Ligi'ne düşerken Slovenya'nın rakibi Slovakya ise C Ligi'nden D Ligi'ne geriledi.

Uluslar Ligi play-off turunda şu sonuçlar alındı:

Gürcistan- Ermenistan: 6-1 (ilk maç 3-0)

Macaristan-Türkiye: 3-0 (ilk maç 3-1)

Sırbistan-Avusturya: 2-0 (ilk maç 1-1)

İskoçya-Yunanistan: 0-3 (ilk maç 1-0)

İzlanda-Kosova: 1-3 (ilk maç 1-2)

Slovenya-Slovakya: uzatmalarla 1-0 (ilk maç 0-0)

Belçika- Ukrayna: 3-0 (ilk maç 1-3)

İrlanda- Bulgaristan: 2-1 (ilk maç 2-1)