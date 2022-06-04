Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı

04.06.2022 23:35

UEFA Uluslar Ligi, Lig C Grup 1 maçında Türkiye, Faroe Adaları'nı 4-0 yendi. Gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılan Milliler, 3 puanla 1. sıraya yerleşti.

Türkiye ve Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi, Lig C Grup 1 maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar gruptaki ilk maçında rakibini 4-0'la geçti.

A MİLLİ TAKIM'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Maçta A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu ilk kez milli formayı giydi.

Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı

SIRADAKİ RAKİP LİTVANYA

A Milli Takım bu galibiyetle Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlarken averajla Lüksemburg'un önünde 1. sıraya yerleşti. Milliler bir sonraki maçını 7 Haziran'da Litvanya ile oynayacak.

YORUMLAR
500
Faroe Adaları maçından notlar Faroe Adaları maçından notlar A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçına hazır A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı - Son Dakika


Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 00:23:46. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement