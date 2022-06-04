Türkiye ve Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi, Lig C Grup 1 maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar gruptaki ilk maçında rakibini 4-0'la geçti.
Maçta A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu ilk kez milli formayı giydi.
A Milli Takım bu galibiyetle Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlarken averajla Lüksemburg'un önünde 1. sıraya yerleşti. Milliler bir sonraki maçını 7 Haziran'da Litvanya ile oynayacak.
Son Dakika › Spor › Uluslar Ligi'ne müthiş başladık! A Milli Takım, Faroe Adaları'na göz açtırmadı - Son Dakika