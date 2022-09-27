Uluslar Ligi oynanan 9 karşılaşma ile sona erdi

UEFA Uluslar Ligi, bugün oynanan 9 karşılaşma ile sona erdi. A Ligi 2'nci grupta finallere yükselen takımı belli edecek karşılaşmada İspanya, deplasmanda Portekiz'i 88'inci dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması bugün oynanan 9 karşılaşma sona erdi. Yunanistan'ın kendi sahasında Kuzey İrlanda'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golünü Fenerbahçe'nin Hull City'e kiraladığı Dimitris Pelkas kaydetti. Bir dönem Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi de Kosova'nın Güney Kıbrıs'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Öte yandan Muriqi'nin attığı 2'nci golün asistini Galatasaray'da kiralık forma giyen Milot Rashica yaptı. Oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların ardından A Ligi'ndeki 4 grubu ilk sırada bitirerek finallere kalmaya hak kazanan 4 takım belli oldu. A Ligi 1'inci grubu ilk sırada bitiren Hırvatistan, 2'nci grubu ilk sırada tamamlayan İspanya, 3'üncü grubu lider kapatan İtalya ve 4'üncü grupta zirvenin sahibi Hollanda, finallere yükselmeyi başardı. Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda, Haziran 2023'te oynanacak olan finallerde UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu olmak için mücadele edecek.