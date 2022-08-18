İyi bir atıcı olmak için ileri seviye antrenmanlardan geçmek gerekiyor

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) D Sınıfı Antrenörü ve Türkiye Atıcılık Federasyonu 3. Kademe Antrenörü Veli Can Çalhan, atıcılığa yeni başlayan birisinin 6-12 ay içerisinde bir süreçten geçerek silahlı antrenmanlara başlayabildiğini ifade ederek, "Atıcılık ile odaklanma performansı üst seviyelere çıkıyor. Bunu bir tedavi gibi düşünmeyiniz" diyerek önerilerde bulundu.

Atıcılık sporunun uzun yıllardır odaklanmaya etki ettiğini ve bu sayede gündemde kalan bir spor olduğunu ifade eden Veli Can Çalhan, bu spor ile iç içe olan kişilerin kullanmış oldukları ekipmanlar ve yaptıkları antrenman teknikleri ile odaklanma performanslarının üst düzeye çıktığını belirtti. Atıcılığın tedavi gibi düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan emekli astsubay Çalhan, "Sınavlarda veya tüm etken konularda atıcılık sporu, başarıyı artıran bir etkendir" dedi.

10 yaşından itibaren eğitimler veriliyor

Atıcılık branşı için genellikle 10 yaşından itibaren eğitim vermeye başladıklarını ileten atış eğitmeni Çalhan, "Eskişehir Gençlik ve Spor bünyesinde olmak üzere yaz ve kış okulu olarak eğitimler düzenliyoruz. Bunun için bir üst yaş sınırımız yok fakat günümüzde 10-18 veya 10-20 yaş aralığında eğitim şartları var. Tabi ki yaşı ileri olan sporcularımız da bizler ile atışlar yapabiliyor" şeklinde konuştu.

Fizyolojik, fiziksel ve psikolojik antrenmanlar yapılıyor

"Sporcular, buraya geldiklerinden itibaren lisanslanmak ve müsabakalara çıkmak istiyorlar" diyen antrenör Çalhan, "Her branşta olduğu gibi atıcılıkta da hemen lisanslanmak gibi bir durum söz konusu olamaz. Fizyolojik olarak temel ağırlıklar ile tabancanın veya tüfeğin ağırlığına alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Yani fiziksel olarak da hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra psikolojik olarak da nişan resmi, nefes ve tetik egzersizleri yaptırıyoruz. Tüm bu eğitimlerden sonra silahlı antrenman evreleri başlıyor. Bu seviyeye geçmek ise sporcuların 6 ile 12 ayını alabiliyor. Ardından da atış talimleri ve müsabakalar peş peşe geliyor" diye ifade etti.

" Sakarya'daki turnuvada, 36 kişilik bir ekip ile Eskişehir'i temsil edeceğiz"

Şu an hali hazırda 63 elit sporcu kadrosuna sahip olduklarını dile getiren Çalhan, konu ile alakalı olarak sözlerine şöyle devam etti:

"63 lisanslı sporcumuz olmak üzere 35'i aktif olarak yarışıyor. Önümüzdeki hafta Sakarya'daki turnuvaya katılacağız. Türkiye Olimpiyat Merkezi'mizde ise Zeynep Gökçe Demirci isimli bir sporcumuz var. Kendisi, Eylül ayında Polonya'da milli takım adına yarışacak. Onun dışında da 6 milli sporcumuz, yarış programlarına göre hazırlanıyorlar. Sakarya'da, Havalı Silahlar Bülent Bıçakçı Kupası düzenlenecek. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaya ise tahminen ülkenin her bölgesinden 800'e yakın bir sporcu katılım gösterecek. Tüm yaş gruplarında ve kategorilerde olmak ile birlikle 36 kişilik bir ekip olarak Eskişehir'i temsil edeceğiz."

"Kadın sporcularımız bu branşta daha etkin ve başarılılar"

Atıcılık branşı ile çabuk, hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğinin arttığından söz eden 3.Kademe Atıcılık Antrenörü Mübeccel Çalhan, "Kadın sporcularımız bu branşta daha etkin ve başarılılar. Çünkü kadınların nabız sayısı ve kan dolaşımı daha yavaştır. Refleks olarak daha hızlı bir şekilde karar verebiliyoruz. Erkeklere nazaran bu spor içerisinde kadın sayılarımız daha fazladır ve genç bayanlarda özellikle başarılarımız ön plana çıkıyor. Çünkü sporcularımıza, temelden ders verip yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR