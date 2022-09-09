FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında "ciddi hata" yapıldığını kabul etti - Son Dakika
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FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında "ciddi hata" yapıldığını kabul etti

09.09.2022 15:00
FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında "ciddi hata" yapıldığını kabul etti

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a 88-83 yenildiği maçta zaman işleyişi kural hatasını "ciddi hata" olarak kabul etti.

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022'nin hakem yönetimi ile ilgili yapılan sorgulamalar sonrasında FIBA bazı konuları onadı.

FIBA, etkinliğin grup aşamasında meydana gelen iki ciddi hakem hatasını kabul etti. FIBA tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Bunların ilki, Litvanya ve Almanya arasındaki B Grubu maçında, teknik faulün ardından hakemlerin ve sayı masasının hak edilen bir serbest atışı vermemesi üzerine meydana geldi. Bunun üzerine FIBA, üç oyun yetkilisinin ve oyun komiserinin etkinliğin sonuna kadar görev yapmayacağına karar verdi.

İkincisi ise Türkiye- Gürcistan maçındaki zaman işleyişi hatasıydı. Hassas zamanlama sistemi kayıtlarının uzman analizinin ardından, oyun saatinin yetkililer tarafından durdurulmasına rağmen, hakemin arkasındaki özel cihazın, sahadaki bir olay sırasında oyuncuları ayırmaya çalışan hakemin arkasındaki cihazın oyunculardan biri tarafından yanlışlıkla çalıştırıldığı sonucuna vardı.

FIBA, EuroBasket görevlilerinin yüksek düzeyde performans göstermeleri için hakemlerin bağımsız değerlendirmelerinin yanı sıra kapsamlı maç öncesi ve sonrası bireysel değerlendirmeleri de dahil olmak üzere, onların sürekli olarak gelişmelerini sağlamak için bir dizi ilave önlem almaktadır.

FIBA, müsabaka boyunca gerekli tüm önlemleri alarak yetkililerin performansını değerlendirmeye devam edecek, ancak maç öncesi, sırası ve sonrasında görevlilerinin suistimal edilmesini kabul etmeyecektir. FIBA, tüm paydaşlarını, yetkililerin de, oyuncuları gibi, sahada görev yapabilmeleri için uygun ortamı korumaya çağırmaktadır.

Yarın başlayacak olan Final Etabı'nda görev alacak yetkililerin seçimi ise tamamlandı ve Berlin'de görev yapmak üzere 44 hakemden 20'si seçildi. Tüm bu hakemler, Avrupa'nın en iyi oyuncularının kendi yerel liglerinde haftalık olarak mücadele ettiği maçları yönetmektedir. Ayrıca 36 EuroBasket, 12 Dünya Kupası ve 12 Olimpiyat oyunu deneyimine sahip kişilerdir." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

EuroBasket, Gürcistan, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında 'ciddi hata' yapıldığını kabul etti - Son Dakika

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