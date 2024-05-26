İstanbul\'da düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası başladı

Spor

Okçulukta bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı.

Okçular Vakfı tarafından Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen organizasyonda modern ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapılacak.

Fetih Kupası'nın ilk gününde geleneksek okçulukta sıralama atışları yapıldı.

32 ülkeden 500'e yakın sporcunun katılacağı organizasyon 29 Mayıs'ta sona erecek. Fetih Kupası'nın resmi açılış töreni ise yarın gerçekleştirilecek.