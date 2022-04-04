Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak - Son Dakika
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Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak

04.04.2022 14:04
Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak

2022 Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak.

2022 Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 6-10 Nisan tarihlerinde 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Yarışmaya 13 ülkeden 66 sporcu akredite oldu.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

Klasik yay erkekler: Samet Ak, Berkay Akkoyun, Musa Arzuman, Mete Gazoz, Efe Gürkan Maraş, Muhammed Yıldırmış

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Defne Derebaşı, Aslı Er, Zeynep Köşe

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney, Yakup Yıldız

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer

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İlkbahar, Okçuluk, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak - Son Dakika


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