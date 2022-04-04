Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak - Son Dakika

2022 Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da yapılacak.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 6-10 Nisan tarihlerinde 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Yarışmaya 13 ülkeden 66 sporcu akredite oldu.
Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:
Klasik yay erkekler: Samet Ak, Berkay Akkoyun, Musa Arzuman, Mete Gazoz, Efe Gürkan Maraş, Muhammed Yıldırmış
Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Defne Derebaşı, Aslı Er, Zeynep Köşe
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney, Yakup Yıldız
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer
Kaynak: AA
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