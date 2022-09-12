Uluslararası Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Uluslararası Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de gerçekleştirilecek

12.09.2022 10:16
Uluslararası Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de gerçekleştirilecek

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Avrupa Cross-Country Baja Kupası aday yarış statüsüne alınan Uluslararası Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de düzenlenecek.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Avrupa Cross-Country Baja Kupası aday yarış statüsüne alınan Uluslararası Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) tarafından Doğu Avrupa Off-Road Serisi'nin bir ayağı olarak organize edilen yarış, 22-25 Eylül'de Çanakkale'nin tarihi zenginlikleri ve manzaraları içinde hazırlanan etaplarla gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle düzenlenen organizasyonun etap çalışmaları hızla yapılıyor.

Toplam 917 kilometre uzunluğundaki 4 günlük zorlu yarış, 22 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Çanakkale Truva Atı'nın önünden seremoni ile başlayacak.

Organizasyonda, 23-25 Eylül tarihlerinde Bayramiç, Terziler, Kuşçayırı, Karapınar ve Salihler köyleri çevresinde yer alan 8 özel etap koşulacak. Bu etapların arasında Çanakkale merkezde hazırlanan seyirci özel etabı da yer alacak. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki bu etapta aynı çizgiden ve aynı anda start alan iki araç, bir köprü geçişi ile birleşen "8" biçimindeki ikiz parkuru tamamlayıp finiş noktasına ulaşacak.

Yarışlar, ödül töreni ile sona erecek.

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Kaynak: AA

Çanakkale, İstanbul, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de gerçekleştirilecek - Son Dakika

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