Uluslararası Taekwondo Hakem Semineri İstanbul'da

24.05.2026 19:48
Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, İstanbul'da hakem semineri düzenledi.

DÜNYA Taekwondo Federasyonu Başkanı (WT) Chungwon Choue, Uluslararası Tekvando Hakem Semineri kapsamında İstanbul'a geldi.

Chungwon Choue, Dünya Taekwondo Federasyonu ile Türkiye Taekwondo Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ve 29 ülkeden toplam 98 hakemin bir araya geldiği seminerde açıklamalarda bulundu.

Organizasyondaki konuşmasında kursun dünya taekwondosu adına önemini vurgulayan Chungwon Choue, "2004 yılında başkan olduğum zaman hakemlik konusunda çok fazla tartışma vardı. Sporcular ve hocalar, bu konudan şikayetçiydi. Yeni getirdiğimiz elektronik sistemle hata sayısını azalttık. Çok harika bir sistem değil ama gelişmeye devam ediyor. Pozisyonlar video olarak tekrar izlenebiliyor. Artık hakemlerin görevleri çok daha önemli hale geldi. Çok keskin gözlere ihtiyacınız var" dedi.

'KARATE BİZDEN ÖNDEYDİ AMA ŞİMDİ BİZ ÖNDEYİZ'

Taekwondonun olimpik spor branşı olarak devam etmesi gerektiğini aktaran Choue, "Önceden karate ile taekwondo arasında 10 sene vardı. Karate, 1950-1960 yıllarında kendini dünyaya tanıttı. Karate bizden öndeydi ama şimdi biz öndeyiz" değerlendirmesini yaptı.

BAHRİ TANRIKULU: ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ise kursa katılımın iyi seviyede olduğunu dile getirerek, "Organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyük bir gururla organize ettiğimiz bu kursta söz konusu süreci titizlikle yürütüyoruz. Hakemlik seminerine 29 ülkeden gelen 98 kursiyerimizi burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı coğrafyalardan gelip, tekvando sporunun adaletine ve gelişimine hizmet eden herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ VE ADİL HAKEMLER, GÜÇLÜ VE ADİL BİR TEKVANDONUN GELECEĞİDİR'

Kursta eğitim veren eğitmenlere teşekkür eden Tanrıkulu, "Yenilenen kuralların anlatıldığı, güncel konuların detaylıca ele alındığı en kapsamlı eğitimler sayesinde sporcularımız, çalışmalarının karşılığını alacak. Güçlü ve adil hakemler, güçlü ve adil bir tekvandonun geleceğidir. Bu programa katılan Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue'ye şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin vizyonu ve liderliği, dünya tekvandosunu ileriye taşımaktadır. Türkiye Taekwondo Federasyonu olarak uluslararası standartları ülkemize getirmeye, hakemlerimizin gelişimini en üst düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Dünya, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 19:49:43.
