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Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi

27.11.2021 12:18
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi

Hülya Avşar: Böyle bir organizasyonda bulunmak benim için başarıların en büyüğüTürkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Yurdagül: Turnuva gerek organizasyon gerekse sporcu memnuniyeti açısından çok başarılı geçtiKemal Şahin: Engelli tenisçilerimizin heyecanlarına ortak oluyor,...

Hülya Avşar: Böyle bir organizasyonda bulunmak benim için başarıların en büyüğü

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Yurdagül: Turnuva gerek organizasyon gerekse sporcu memnuniyeti açısından çok başarılı geçti

Kemal Şahin: Engelli tenisçilerimizin heyecanlarına ortak oluyor, onları maddi ve manevi destekliyoruzİSTANBUL, - Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezinde yer alan MTA tesislerinde 21 Kasım'da başlayan Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi.Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası, 31 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın startı Zeliha Aksak ve milli tenisçi Emirhan Toper'in yaptığı gösteri maçı ile verildi. Önemli mücadelelerin verildiği turnuvada erkekler kategorisinde Güney Afrika'dan Alwande Sıkhosana, kadınlarda Japonya'dan Shiori Funamizu, Quad'da Türkiye'den Uğur Altınel ve Junior kategoride İngiltere'den Ben Bartram birinci oldu. Turnuvanın ödül töreninde finalist sporculara ödüllerini, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül ve Hülya Avşar verdi.HÜLYA AVŞAR: BÖYLE BİR ORGANİZASYONDA BULUNMAK BENİM İÇİN BAŞARILARIN EN BÜYÜĞÜBöyle bir turnuvaya adının verildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Hülya Avşar, "Engel tanımayan ve aynı zamanda birçok insana örnek olan sporcularla birlikte böyle bir organizasyonda bulunmak benim için başarıların en büyüğü. Kemal Bey'in tenise yaptığı yatırım çok değerli. Kazanabildiğimiz kadar kazanıp, hırslarımızı bir tarafa atıp, spora ve sanatın gelişmesine katkı sağlamanın tadına varabilen kişiler olmak bence dünyanın en güzel şeyi. Böyle bir turnuvaya adımı verdiğim için çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ASBAŞKANI YURDAGÜL: TURNUVA GEREK ORGANİZASYON GEREKSE DE SPORCU MEMNUNİYETİ AÇISINDAN ÇOK BAŞARILI GEÇTİEngelli tenisçilere büyük imkanların tanındığı bu akademiyi kurdukları ve turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için Kemal Şahin ile ekibine teşekkür eden Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül, "20 yıllık bir geçmişi olan Hülya Cup'ı artık uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvalarında da görmek bizler için gurur verici. Hülya Avşar'ın adını verdiği turnuva, dünyada bir tekerlekli sandalye tenis turnuvasında uluslararası katılımın en çok olduğu turnuva oldu. 2022 yılı içerisinde Antalya'da tekerlekli sandalye teniste 11 uluslararası turnuvaya daha ev sahipliği yapacağız. Bu turnuvalarda 96 bin dolar para ödülü dağıtılacak. Turnuva gerek organizasyon gerekse de sporcu memnuniyeti açısından çok başarılı geçti. Paralimpik oyunlardan sonraki ilk uluslararası turnuvayı Türkiye'de gerçekleştirdik. Turnuvada Quad kategorisinde şampiyon olan milli sporcumuz Uğur Altınel, aldığı puanlarla dünya sıralamasında 15'inciliğe yükseldi. Kariyerinin en yüksek sıralamasına ulaştı" diye konuştu.KEMAL ŞAHİN: ENGELLİ TENİSÇİLERİMİZİN HEYECANLARINA ORTAK OLUYOR, MADDİ VE MANEVİ DESTEKLİYORUZSözlerine turnuvayı organize eden Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül'e ve turnuvaya adı verilen Hülya Avşar'a teşekkür ederek başlayan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Bedensel Engelliler Tenis Federasyonu'nun uluslararası turnuvalarına kortlarımızda sürekli ev sahipliği yapıyoruz. Sponsor olarak da enternasyonal turnuvalarda engelli tenisçilerimizin heyecanlarına ortak oluyor, onları maddi ve manevi destekliyoruz. Bu turnuvalar sayesinde gençlerimizin dünya arenalarında kortlara çıkmasını, derecelerini yükseltmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını gururla izliyoruz. Bu anlamlı turnuvanın ödül töreninde Megasaray Otel ve Tenis Akademi olarak engel tanımayan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Desteğe devam diyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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