FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da başladı - Son Dakika
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FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da başladı

21.09.2022 15:32
FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da başladı

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, 56 ülkeden yaklaşık 1100 sporcunun katılımıyla Samsun'da başladı.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, 56 ülkeden yaklaşık 1100 sporcunun katılımıyla Samsun'da başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan turnuvanın ilk gününde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda sambo, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda da wushu müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, basın mensuplarına, turnuvanın yeni formatıyla ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'nin dövüş sporlarında başarılı olduğuna işaret eden Günay, "Bu yüzden organizasyona ev sahipliği yapmak istedik. Bize en büyük desteği veren başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, Samsun Valiliğine, Ondokuz Mayıs Üniversitesine ve Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. İlk defa yapılan ama kapsam anlamında sayılı organizasyonlardan biri. Organizasyonu Türkiye olarak başarılı şekilde tamamlamak istiyoruz. Zaten dövüş sporlarını organize etmek, diğer takım sporlarını organize etmekten daha zor ama Türkiye, üstün organizasyon kapasitesiyle, yetenekleriyle, tesislerinin güzellikleriyle bu işin üstesinden geliyor." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya 56 ülkeden katılım olduğunu belirten Günay, şöyle devam etti:

"Öncelikle tüm Samsunlulara ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. 8 milyon gencimizi temsil eden bir federasyonuz. Çok yoğun faaliyetlerimiz var. Bu son bulduktan sonra uluslararası faaliyetler başlıyor. Bu yıl Tokyo Olimpiyatları sonrası bir çıkışımız oldu. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Bu yıl ilk faaliyette krosta kızlarımız dünya üçüncüsü oldu. Daha sonra Avrupa oyunlarına katıldık. Ülke olarak tarihimizde ilk defa Avrupa Oyunları'nı ikinci sırada tamamladık. Üniversite bazında Yeditepe Üniversitemiz Avrupa şampiyonu oldu. Yine ilk defa Türkiye'nin yaptığı Uluslararası Kürek Şampiyonası'nı İstanbul Haliç'te gerçekleştirdik. Burada da kürek gibi yabancı olduğumuz bir branşta ilk yaptığımız organizasyonda Avrupa ikincisi olduk. Şimdi de buradayız. Zaten başarılı olduğumuz branşlar. Sporcularımıza güveniyoruz. Burada da bol madalyaları ülkemize hediye edip, milletimizi sevindirmek istiyoruz."

Günay, Türkiye'nin turnuvaya 202 sporcu ile katıldığını dile getirerek, "Gerek branş gerek oyunlar bazında dünya şampiyonu olacağız diye umut ediyoruz. Biz ev sahibi olduğumuz için 2 takımla katılıyoruz. Tüm branşlara katılıyoruz. 1100 civarında sporcu katılımı var. 259 hakem görevli. Uluslararası federasyonlardan teknik ekipte görevli ve bizim ekibimizi saydığımızda yaklaşık 1500 kişilik kafile ile burada çalışıyoruz." dedi.

Yarın muaythai müsabakalarının başlayacağını dile getiren Günay, "Güreş, boks ve karate olacak. Şampiyonluktan çok ülkemizi burada iyi bir şekilde temsil etmek bizim için daha önemli ama inşallah hem ülkemizi en iyi şekilde temsil edip hem de beklediğimiz madalyaları almanın sevincini hep birlikte yaşarız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası Samsun'da başladı - Son Dakika

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