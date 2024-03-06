Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası yarın Antalya\'da başlıyor

Spor

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası yarın Antalya'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcu mücadele edecek.

Efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Hamit Kaplan ve Vehbi Emre'nin isimlerini taşıyan turnuvanın teknik toplantısı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık, Dünya Güreş Birliği Protokol Direktörü Önder Yakşi, Dünya Güreş Birliği Delegesi Lütfü Atay, antrenörler ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şeref Eroğlu, "Hepinizin bildiği gibi bu sene Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvamızı cennet ilimiz Antalya'da yapıyoruz. 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcumuz burada. Kazasız belasız güzel maçların olduğu bir turnuva diliyorum. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. ifadelerini kullandı.

Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.