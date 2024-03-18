Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Sürme yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kampa dahil edilen tüm oyuncular katıldı.
Ay-yıldızlılar, antrenman öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında Türk bayrağı ile birlikte fotoğraf çektirdi.
Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Ümit Milliler, Gürcistan ile 22 Mart Cuma günü özel maçta, 26 Mart Salı günü ise İtalya ile 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, kadınlarda şampiyonluğu elde etti. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci oldu. Turnuva serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalarla sona erdi. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci oldu. Kadınlarda madalya kazanan sporcular da açıklandı.
İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdiğini duyurdu. Tudor, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Lazio, Serie A'da 9. sırada yer alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?