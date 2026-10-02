Ümit Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosuna Engin Poyraz Efe Yıldırım seçildi

Ümit Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosuna Engin Poyraz Efe Yıldırım seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 6 Ekim Salı İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı aday kadrosuna Muğlasporlu Engin Poyraz Efe Yıldırım alındı. TFF açıklamasına göre Yıldırım, bu maç için aday kadroda yer alacak.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın dahil edildiği duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynanacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosuna Muğlaspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım dahil edildi.
Kaynak: AA
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