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Ümit Şengül: "Canımız yanıyor" - Son Dakika

Ümit Şengül: "Canımız yanıyor"

18.02.2022 23:38

- Ümit Şengül: "Canımız yanıyor" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Konyaspor karşısında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını belirterek, Kasımpaşa'yı hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

- Ümit Şengül: "Canımız yanıyor"

KONYA - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Konyaspor karşısında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını belirterek, Kasımpaşa'yı hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile 4-4 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesi Konyaspor'u çok iyi analiz ettiklerini dile getiren Ümit Şengül, "Konyaspor'un zaaflarını, iyi yönlerini, ölçtük, tarttık ve nasıl bir stratejiyle oynayacağımızı planladık, öyle çıktık maça. Maça çok iyi başladık. Golü erken bulduk ama golün dışında da 3 tane yüzde 100 pozisyonu harcadık. Belki maçı ilk 10-15 dakikada koparabilecek iken yaptığımız bir, iki basit hata nedeniyle geriye düştük. Çabuk toparlandık. Devreye girince oyuncularımızla istişarelerde bulunduk. Çok iyi bir geri dönüş yaptık. Öne geçtik, pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik. 7 dakika uzatmanın üzerine hakem 1,5 dakika da ilave etti ve bu golü yedik. Belki bu maçı alsak, biz düşme hattıyla ilişkimizi koparacak iken maalesef Ümit hocamın yaptığı veya yan hakemin yaptığı pozisyondan önceki hata, gole giderken oyuncumuz ofsaytla kesilen bir gol pozisyonu var. Pozisyonun ofsaytla alakası yok. O top döndü, penaltı oldu ve gol oldu. Pozisyonun ofsaytla alakası yoktu ama maalesef ofsayt diye kesildi pozisyonumuz. Canımız yanıyor. Böyle bir maçı yakaladık. Bu maçı alamadan gitmek bizi üzüyor tabii ki. Ama biz yüksek tempo oynamaya, istek ve arzulu oynamaya devam edeceğiz. Rakip kim olursa olsun, nerede oynarsak oynayalım canla başla mücadele edip Kasımpaşa'yı hak ettiği yere getireceğiz inşallah. Oyuncularımızda ortaya koydukları performansla bunu hak ediyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümit Şengül: 'Canımız yanıyor' - Son Dakika Spor


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