Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı - Son Dakika
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Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

10.09.2022 14:22
Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası müsabakaları, Kocaeli'de başladı.

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası müsabakaları, Kocaeli'de başladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 9 ülkeden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Balkan Judo Federasyonu Genel Sekreteri Deniz Şilli, AA muhabirine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine organizasyona katkılarından dolayı teşekkür etti.

Müsabakaların hem dostluk hem de rekabet çerçevesinde geçtiğini aktaran Şilli, "Müsabakalar ülkeler açısından çok heyecanlı. Çünkü sporcu üzerine düşeni yapmak için mücadele veriyor. Bu da ülke ve sporcular adına güzel heyecana yol açıyor." dedi.

Türkiye'nin 16'sı kadın 31 sporcuyla yer aldığı şampiyona, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı - Son Dakika

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