Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Bosna Hersek'te başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Bosna Hersek'te başladı

24.08.2022 19:50
Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Bosna Hersek'te başladı

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2 gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2 gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyona dört sıklette yapılan müsabakalarla başladı.

Organizasyonun ilk gününde kadınlar 40 kiloda Begümnaz Doğruyol gümüş, Zilan Ertem ise bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 44 kiloda mücadele eden Zeynep Betül Sarıkaya ise ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Şampiyonada yarın kadınlarda 48 kiloda Merve Nur Alkış, erkeklerde 60 kiloda Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu, 66 kiloda Abdullah Turgutlu tatamiye çıkacak.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 28 Ağustos Pazar günü sona erecek.

YORUMLAR
500
Bosna Hersek, TİKA'nın '2022 Tecrübe Paylaşım Programı'na katılan öğrencileri ağırlıyor Bosna Hersek, TİKA'nın '2022 Tecrübe Paylaşım Programı'na katılan öğrencileri ağırlıyor Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
Kaynak: AA

Saraybosna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Bosna Hersek'te başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
17:17 Emine Erdoğan, çiftçi kadınlarla tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 19:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Bosna Hersek'te başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement