Ümraniyespor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor\'a 1-0 mağlup oldu

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Selahattin Altay, Egemen Savran
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu (Dk. 46 Übeyd Adıyaman), Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan (Dk. 72 Hasan Ayaroğlu), Diniyev (Dk. 60 Muhammed Mert), Onur Ayık (Dk. 19 Melih Okutan), Atalay Babacan, Serkan Göksu, Emrecan Bulut, Saponjic (Dk. 46 Emre Demir)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mehmet Yiğit, Ümit Kurt (Dk. 60 Harris), Barış Gök, İshak Çakmak (Dk. 90+2 Landel), Begic, Adem Eren Kabak (Dk. 65 Cumali Bişi), Dening (Dk. 90+2 Tolga Ünlü), Paixao (Dk. 90+3 Aldair)
Gol: Dk. 45+3. İshak Çakmak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Harris, Diogo Özçakmak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 74 Glumac, Dk. 76 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
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Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopter, Fethiye-Antalya Karayolu'nda trafik denetimlerini sürdürdü. Helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek kara ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrollerde 2 kırmızı ışık ihlali ve 3 motosiklet sürücüsüne kask takmama gibi ihlaller tespit edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF heyeti, Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yapılan konteyner kentleri ziyaret etti. Ziyarette, TFF yöneticileri ve milli futbolcular depremzedelerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. TFF tarafından yapılan yardımlarla 20 bini aşkın afetzedenin barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçları karşılandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, başantrenörlük görevi için Efe Güven ile anlaşmaya vardı. Başkan Mirkan Aydın, Efe Güven'in genç ve önemli bir isim olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde önemli hedeflerle başlayacaklarını ifade etti. Efe Güven ise Nesibe Aydın'da kaliteli oyuna odaklanan bir kadro ile önemli başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.
Galatasaray, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşmak için Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa Galatasaray Futbol Okulları hocaları ve öğrencileri tarafından karşılanan sarı-kırmızılı kafileye çiçek verildi. Havalimanında yoğun ilgi gören Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların eşlik ettiği bir konvoyla otele götürüldü.
Galatasaray, yarın akşam saat 21.30'da Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa final maçı için Şanlıurfa'ya geldi. Taraftarlar takımı havalimanında karşıladı ve futbolcular sevgi gösterisi eşliğinde otelde konaklayacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve beraberindeki heyet, Turkcell Süper Kupa Finali öncesinde Şanlıurfa'da büyük ilgiyle karşılandı. Özbek ve heyeti, Göbeklitepe ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Başkan Özbek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayrıca, dünkü saldırıyı kınadı ve Türk futbolundaki gerginliklere dikkat çekti.
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