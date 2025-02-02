Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Güner Mumcu Taştan, Azem Zorlu
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksü (Dk. 81 Barış Ekincier), Furkan Apaydın, Soukou, Glumac, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül, Cavare, Dokanovic (Dk. 71 Atalay Babacan), Bardhi (Dk. 56 Hoti), Benny
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Coelho, İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir (Dk. 23 Cem Türkmen), Hayrullah Bilazer, Rakoczy (Dk. 28 Schulz), Dalcio, Varga (Dk. 70 Bajic), Saponara, Rotariu, Kwabena
Goller: Dk. 6 Rotariu (MKE Ankaragücü), Dk. 25 Benny, Dk. 48 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Kwabena (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 39 Hayrullah Bilazer, Dk. 83 Coelho (MKE Ankaragücü), Dk. 59 Soukou, Dk. 90+8 Furkan Apaydın (Central Hospital Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor'dan Ankaragücü'ne 2-1 Mağlubiyet - Son Dakika
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