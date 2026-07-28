Ümraniyespor, Pendikspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Ümraniyespor, Pendikspor'u 2-1 Yendi

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Ümraniyespor, hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ümraniyespor ile Pendikspor hazırlık maçında karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, Ümraniyespor'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmayı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ümraniyespor, Pendikspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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