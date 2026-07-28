Ümraniyespor, Pendikspor'u 2-1 Yendi
Ümraniyespor, hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ümraniyespor ile Pendikspor hazırlık maçında karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabaka, Ümraniyespor'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.
Karşılaşmayı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da izledi.
Kaynak: AA
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