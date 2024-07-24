Umut Bulut Aktif Futbol Kariyerini Sonlandırdı - Son Dakika
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Spor

Umut Bulut Aktif Futbol Kariyerini Sonlandırdı

Umut Bulut Aktif Futbol Kariyerini Sonlandırdı

Umut Bulut, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor gibi takımlarda forma giydikten sonra Sarıyer'de oynayarak aktif futbol kariyerini noktaladı. Türk futbol tarihinde en fazla gol atan oyuncular arasında yer alan Bulut, 41 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük yapmaya karar verdi. Rıza Çalımbay'ın ekibine katılan Bulut, yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

24.07.2024 10:01
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Kariyerinde Galatasaray, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor gibi takımlarda forma giyen ve son olarak Sarıyer'de oynayan Umut Bulut aktif futbol kariyerini noktaladı.

Türk futbol tarihinde en fazla gol atan oyuncular arasında bulunan Umut Bulut, aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Türkiye'de MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor ve Sarıyer, Fransa'da Toulouse'da forma giyen Umut Bulut, 41 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Bulut, futbol dünyasındaki kariyerini antrenör olarak sürdürme kararı aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ekibine katılan Umut Bulut, yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak.

Futbolculuk kariyerinde 751 maça çıkan ve 233 gol atan Umut Bulut, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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