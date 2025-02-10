Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler - Son Dakika
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Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

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Beşiktaş'tan Eyüpspor'a transfer olan Umut Meraş, siyah-beyazlı takıma kırgın olduğunu söyledi. Umut, "Beşiktaş'tayken milli takıma çağrılmadım. Bu beni biraz üzdü. Beşiktaş'ta istediğim forma şansını bulamadım. Belki Beşiktaş'ta rekor kırdık teknik direktör anlamında. Şimdi Beşiktaşlılar mesaj atıyor, 'Geri dön' diyor. Ama o işler öyle olmuyor. Sahip çıkmanız lazım" dedi.

10.02.2025 21:04  Güncelleme: 21:11
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Sezon başında Beşiktaş'tan Eyüpspor'a transfer olan Umut Meraş, TRT Spor'a konuştu. Umut, siyah-beyazlı takımdakini günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A KIRGINIM! MİLLİ TAKIMI KAYBETTİM"

TRT Spor'a konuşan 29 yaşındaki sol bek, "Beşiktaş'a kırgınım. Beşiktaş'a geldiğimde milli takım oyuncusuydum. İlk sezonumda 30 maç oynadım. Ondan sonraki 2 senede 18 tane maç oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıktım. O dönemde aktif milli takım oyuncusuydum ama Beşiktaş'tayken milli takıma çağrılmadım. Bu beni biraz üzdü. Beşiktaş'ta istediğim forma şansını bulamadım. Beşiktaş'ta 3 sene çok kötü gitti hem yönetim anlamında hem saha içi anlamında. Belki Beşiktaş'ta rekor kırdık teknik direktör anlamında" ifadelerini kullandı.

Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

PSİKOLOJİK OLARAK DAĞILDIM"

En fazla hocayla Beşiktaş'ta çalıştığını vurgulayan milli futbolcu, "Bir ara 2 haftada 1 hoca değiştirdik. Bu psikolojide performans vermeye çalışıyorsun. O dönem ailevi sorunlarım da vardı. Üst üste geldi. Evlilik arifesindeydim. Her şey üst üste gelince psikolojik olarak dağıldım. Profesyoneliz ama sonuç olarak insanız. Sahada yansıtmamamız gereken şeyler var ama robot da değiliz. Taraftarlar bana ve takıma tepki gösterdi. İyi oynadığım maçlardan sonra da tepki gelince huzursuzlaştım. Böyle durumlarda kendini ait hissedemiyorsun. Beşiktaş'a çok isteyerek geldim ama istediğim gibi olmadı" şeklinde konuştu.

Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

"'GERİ DÖN' DİYORLAR AMA O İŞLER ÖYLE OLMUYOR"

Eyüpspor'a transfer olduktan sonra kendisini bulduğunu belirten Umut, "Şimdi Beşiktaşlılar mesaj atıyor, 'Geri dön' diyor. Ama o işler öyle olmuyor. Sahip çıkmanız lazım. Sadece bana değil, Türk oyunculara sahip çıkılması lazım. Bizim ülkemizde Türk oyunculara ekstra tepki oluyor. Fransa'da 2 sene oynadım. Fransız oyuncuları inanılmaz koruyorlar kendi vatandaşları çünkü. Bizde tam tersi. Neden böyle yapılıyor bilmiyorum" dedi.

Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş\'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

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Son Dakika Spor Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Bulent Cebeci:
    1.ligde bile oynayacak kadar kapasitesi olmayan vasıfsız futbolcu ! asıl kabahatli bunu Beşiktaş a transfer edenlerde... 20 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Vasıfsız eleman ve Kazma adam ait olduğun yer 2.lig 13 2 Yanıtla
  • atakan oskay:
    çok merak ettim.Kim demiş dön diye?Öyle bir enayi yok. 12 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    kötü garip zavallı günler geride kaldı geçti geçti, geleceğine önüne bak sen :) 8 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Yolu geçen herkes pişman. taraftarı bile FB GS tezahüratı yapıyor :) ne dediysek o, eziktaz ka pa tı la cak 5 3 Yanıtla
  • Serkan Demircan:
    sana kim geri dön der sana şarkı bile armağan edilmez halısahada zor oynarsın 5 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    ne kızcaklar la kckta mutlular :) fbgs stanbul iki büyüğü didişirken aralarındaki küçük pynirler :) 5 1 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Angaralı daha sık yaz yorumların güldürüyor :D elin değmişken 6syede geçir boş geçme renk gardaşım :) 2 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bülent bey olayı özetlemiş helal olsun 1 4 Yanıtla
  • Atilla Güner:
    Hangi dengesiz mesaj atmış la buna???????? Geri dön diyorlarmış ???????????? 3 1 Yanıtla
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