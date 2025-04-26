Umut Özköylü Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Yunusemre Belediyespor'un başarılı yüzücüsü Umut Özköylü, Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 10 kilometre 17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları Antalya'da yapıldı. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor'un genç yüzücüsü Umut Özköylü, 17 yaş açık su 10 kilometre kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, sporcuyu ve antrenörlerini tebrik etti. Elde edilen üst seviye başarıların ciddi emekler sonunda geldiğini kaydeden Başkan Kanik, "Kıymetli sporcumuz Umut Özköylü, büyük özveri ve mücadele sonunda altın madalya kazanarak şehrimizin gurur kaynağı oldu. Bu yıl kapalı havuzda kısa mesafelerde gençler milli takımına seçilen sporcumuz, açık suda da 10 kilometreyi en önde bitirerek önemli bir başarı örneği gösterdi. Kendisini yürekten kutlarım. Her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban başta olmak üzere böylesine bir değeri yetiştiren antrenörü Turan Gökarslan'a, bu başarıların kazanılmasında emekleri olan Yüzme Koordinatörümüz Seda Taycı İşyapan'a teşekkür ederim. Umut'un nice şampiyonluklara imza atacağına inancımız tam" dedi.

Gösterdiği üstün performansla alkış alan Umut Özköylü ise Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiği için mutlu olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte milli takımda da madalyalar kazanmayı hedeflediğini söyledi. - MANİSA