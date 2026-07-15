UNA Strassen Üst Tura Çıktı - Son Dakika
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UNA Strassen Üst Tura Çıktı

15.07.2026 01:00
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UNA Strassen, La Fiorita'yı 2-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

UEFA Konferans Ligi birinci eleme turu rövanş maçında Lüksemburg ekibi UNA Strassen, deplasmanda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.

San Marino Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip, 8. dakikada Nicolas Perez ve 38. dakikada Valentin Steinmetz'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmadı ve UNA Strassen maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Eşleşmenin ilk maçını da 1-0 kazanan Lüksemburg temsilcisi, toplamda 3-0 üstünlük sağlayarak organizasyonda bir üst tura yükseldi.

Kaynak: AA

Konferans, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UNA Strassen Üst Tura Çıktı - Son Dakika

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