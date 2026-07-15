UNA Strassen Üst Tura Çıktı

UEFA Konferans Ligi birinci eleme turu rövanş maçında Lüksemburg ekibi UNA Strassen, deplasmanda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.
San Marino Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip, 8. dakikada Nicolas Perez ve 38. dakikada Valentin Steinmetz'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmadı ve UNA Strassen maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Eşleşmenin ilk maçını da 1-0 kazanan Lüksemburg temsilcisi, toplamda 3-0 üstünlük sağlayarak organizasyonda bir üst tura yükseldi.
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