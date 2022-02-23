UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı - Son Dakika
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UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

23.02.2022 13:05

- UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı.

- UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

ERZURUM - Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı.

Erzurum 3 bin'lik ve 500'lük buz hokeyi salonlarında başlayan UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde 10 takım, kadınlarda ise 8 takım mücadeleye katılıyor. Erkeklerde, Atatürk Üniversitesi, İTÜ, KOÇ, Hacettepe Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Ege Üniversitesi, TED ve Yıldız Teknik Üniversiteleri, kadınlarda ise Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, KOÇ, ODTÜ, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi takımları bulunuyor.

Sabah seansında 3 bin'lik Buz Hokeyi Salonunda başlayan erkekler maçında Atatürk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi takımları karşı karşıya geldi. Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi'ni 11-1 yendi.

500'lük Buz Hokeyi Salonunda ise kadınlarda Atatürk Üniversitesi ve ODTÜ Takımları mücadele etti. Atatürk Üniversitesi rakibi ODTÜ'yü 12-0 yendi.

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı UNİLİG Buz Hokeyi maçlarını az sayıda izleyici takip etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanı aynı zamanda da Üniversite Sporları Federasyonu Buz Hokeyi Teknik Kurul Üyesi Levent Çakmur organizasyon ile ilgili, "23-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Erzurum ilinde yapılan Buz Hokeyi UNİLİG müsabakaları organize ediliyor. Maçlar 23 Şubat 2022 tarihi itibariyle başladı. Erzurum 3 binlik Buz Hokeyi Salonu ve yanında bulunan 500'lük buz hokeyi salonlarında maçlara 10 erkek ve 8 kadın takımları mücadele edecekler. Pazar günü final müsabakaları ile organizasyon sona erecek. Organizasyona 200 civarında sporcu katılımı bulunuyor. Şehrimize gelen üniversite öğrencilerinin birbirlerine kaynaşmaları, sosyal etkinliklere katılmaları sağlanacak. Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yeni bir uygulama ile organize edilen müsabakaların tüm masrafları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca karşılanıyor" açıklamalarında bulundu.

Buz Hokeyi UNİLİG müsabakaları Pazar günü sona erecek.

UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı
UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı
UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı
UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı
UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

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UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı UNİLİG Buz Hokey Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı KARDAN DİŞ FESTİVALİ KARDAN DİŞ FESTİVALİ

Atatürk Üniversitesi, Buz Hokeyi, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UNİLİG Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı - Son Dakika


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