Ünilig Espor 2023-2024 Sezonunda Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
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Ünilig Espor 2023-2024 Sezonunda Şampiyonlar Belli Oldu

Ünilig Espor 2023-2024 Sezonunda Şampiyonlar Belli Oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Espor müsabakaları sona erdi. İstanbul Beykent Üniversitesi, Omen Club'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 3. olarak başarı elde etti. Dereceye giren takımlara ödülleri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından takdim edildi.

05.05.2024 10:33
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Ünilig Espor 2023-2024 sezonunda League of Legeds ve Valorant branşlarında şampiyonlar belli oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Espor müsabakaları son buldu. Omen Club'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada İstanbul Beykent Üniversitesi 3. olma başarısını gösterdi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ünilig Espor 2023-2024 Sezonunda Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünilig Espor 2023-2024 Sezonunda Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
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