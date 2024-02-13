Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı - Son Dakika
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Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı

Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Kırşehir\'de başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de başladı. Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 54 üniversiteden 600'e yakın sporcu mücadele ediyor. Şampiyona 17 Şubat'ta tamamlanacak.

13.02.2024 13:41
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 54 üniversiteden 600'e yakın sporcu mücadele ediyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kentte masa tenisi heyecanı yaşandığını belirten Şahin, "Buraya gelen sporcularımıza Kırşehir'in kültürünü de tanıtma fırsatı yakalamış oluyoruz. Sporcular, Cacabey Medresesi'ni, kentin değerleri Ahi Evran-ı Veli ve Neşet Ertaş'ın kabirlerini ziyaret ediyor. Üniversite Sporları Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapıyoruz. Bundan sonra bu tip turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 17 Şubat'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA

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