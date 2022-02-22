Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor

22.02.2022 19:36

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından futbol hayatını sona erdiren dünyaca ünlü golcü Sergio Agüero içinden geçtiği süreci anlattı. Hala futbol oynamak istediğini ama korktuğunu söyleyen Arjantinli golcü, "Futbol ya da haber izlemiyorum, maç izlemek bile beni korkutuyor" dedi.

Atletico Madrid, Manchester City ve son olarak da Barcelona'da forma giyen Sergio Agüero, Katalan ekibinin Alaves'le oynadığı maçta kalbinde rahatsızlık yaşamıştı. Kalp ritim bozukluğu teşhisinin koyulmasının ardından kariyerine son veren Agüero, açıklamalarda bulundu.

Sergio Agüero'nun açıklamaları şöyle:

"MAÇ İZLEMEK BİLE BENİ KORKUTUYOR"

"Oynamak istiyorum ama korkuyorum. Hayatım boyunca maksimum seviyede antrenmanlar yaptım ve büyük maçlara çıktım. Futbol ya da haber izlemiyorum, maç izlemek bile beni korkutuyor. Ne olduğu umurumda değil.

"ŞİMDİ DİNLENME ZAMANI"

Zaman zaman aklıma futbola geri dönmek geliyor ama yapamayacağım bir şey olduğunu biliyorum. Şanslı olduğumu söylediler çünkü orada çok kolay bir şekilde kalp krizi geçirebilirmişim. Şimdi dinlenme zamanı. Bu zamana kadar yaptıklarımdan dolayı mutluyum.

"TAKIMIN YANINDA OLACAĞIM"

Arjantin Milli Takımı'nda alacağım görev üzerine başkan Claudio Tapia ile görüşüyoruz. O, bana her zaman iyi davrandı ve Dünya Kupası'na gelmemi istedi. Turnuvada çocuklarla beraber ben de orada olacağım. Onlarla çok iyi anlaşıyorum. Takımın yanında olacağım ve gergin anlarında onlara yardım edeceğim."

YORUMLAR
500
Futbol ve basketbolculardan sokak hayvanlarına destek Futbol ve basketbolculardan sokak hayvanlarına destek

Atletico Madrid, Barcelona, Futbol, Kalp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:23 Husumetli olduğu çiftle markette karşılaştı, kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 1 yaralı
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 19:47:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement