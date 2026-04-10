Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı

10.04.2026 21:02
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, futbolda bahis soruşturmasının sporda bahis soruşturmasına evrilebileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yasadışı bahis soruşturmasının da kapsamlı bir hazırlığımız var soruşturma büyüyecek. Kapsamı çok geniş olacak. Bu zamana kadar yapılanlardan daha büyük soruşturmalarımız olacak. Tanınan isimlerin de olduğu büyük soruşturma çalışmamızı yakında duyuracağız." denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak sporda bahis soruşturmasına değindi. 

''BU DOSYADA TUTUKLU KALMADI''

Sporda bahis soruşturması hakkında açıklama yapana Başsavcı Fatih Dönmez, "Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. Bu dosyada tutuklu kalmadı." dedi.

"BASKETBOL VE VOLEYBOLA DA SIÇRAYABİLİR"

Sözlerine devam eden Dönmez, "TFF'nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto'dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Kurumlardan gelen veriler doğrultusunda bahis dosyası basketbol ve voleybola da sıçrayabilir." ifadelerini kullandı.

''TANINAN İSİMLERİN DE OLDUĞU BÜYÜK SORUŞTURMAYI DUYURACAĞIZ''

Başsavcı Dönmez, "Yasadışı bahis soruşturmasınında kapsamlı bir hazırlığımız var soruşturma büyüyecek. Çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Ülkemiz adına büyük bir kararlılıkla sistemin çökertilmesine kadar gideceğiz. Kapsamı çok geniş olacak. Bu zamana kadar yapılanlardan daha büyük soruşturmalarımız olacak. Tanınan isimlerin de olduğu büyük soruşturma çalışmamızı yakında duyuracağız." açıklamasını yaptı.

"HESAP AÇANLAR, KULLANDIRANLAR..."

Başsavcı Dönmez son olarak, "Yasa dışı bahis sitelerinin kurucuları, yazılım ve altyapı hazırlayan kişiler hepsine yönelik incelemeler, hesap açanlar hesap kullandıranlar, her başlıkta ilerletmeye devam edeceğiz. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Yakın zamanda bu konuda da toplantı yapacağız yasa dışı bahse yönelik ulusal ve uluslararası boyutta çok kapsamlı hazırlığımız var. Elde ettiğimiz veriler bizi çok mutlu etti." sözlerini sarf etti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
