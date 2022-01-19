Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı

Dünyaca ünlü MMA dövüşçüsü ve Instagram fenomeni Paige VanZant'ın sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladığı sırada yaptığı itiraf, spor gündemine oturdu.
Takipçilerinden biri, Paige VanZant'a "Kocanla bir kaset çekmeyi düşünür müydün?" diye sordu. Paige VanZant, takipçisinden gelen bu soruyu kısa süre içerisinde yanıtladı.
Paige VanZant, "Zaten kocamla bir kasetimiz var. Ancak bu kaseti ileride ne yaparım bilmiyorum. Onu satar mıyım yoksa direk paylaşır mıyım şu an için net değil" dedi.
VanZant ve kocası Vanderford, Eylül 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Çift, koronavirüs karantinası döneminde evlerinde çektikleri çıplak fotoğraflarla ise ünlerine ün kattı.
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