Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı

Dünyaca ünlü MMA dövüşçüsü ve Instagram fenomeni Paige VanZant'ın sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladığı sırada yaptığı itiraf, spor gündemine oturdu.

"KOCANLA BİR KASET ÇEKER MİYDİN?"

Takipçilerinden biri, Paige VanZant'a "Kocanla bir kaset çekmeyi düşünür müydün?" diye sordu. Paige VanZant, takipçisinden gelen bu soruyu kısa süre içerisinde yanıtladı.

"ZATEN BİR KASETİMİZ VAR"

Paige VanZant, "Zaten kocamla bir kasetimiz var. Ancak bu kaseti ileride ne yaparım bilmiyorum. Onu satar mıyım yoksa direk paylaşır mıyım şu an için net değil" dedi.

EYLÜL 2018'DE EVLENDİLER

VanZant ve kocası Vanderford, Eylül 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Çift, koronavirüs karantinası döneminde evlerinde çektikleri çıplak fotoğraflarla ise ünlerine ün kattı.