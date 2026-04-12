Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya\'dan altın madalya ile döndü

12.04.2026 22:18
Ünlü oyuncu Barış Arduç, Milano’da düzenlenen uluslararası jiu-jitsu turnuvasında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde mücadele eden Arduç, güçlü rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı ve organizasyona damga vuran isimlerden biri oldu.

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Milano’da düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’te büyük bir başarıya imza attı. Ünlü oyuncu, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde altın madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

ZORLU RAKİPLERE KARŞI NET ÜSTÜNLÜK

Uluslararası arenada güçlü rakiplerle karşılaşan yakışıklı oyuncu, sergilediği performansla dikkat çekti. 

Müsabakalarda üstün bir mücadele ortaya koyan başarılı oyuncu, rakiplerine karşı net bir üstünlük kurarak zirveye ulaştı.

Hakem, Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yerinde duramayan Arduç'u galip ilan ederken, ünlü oyuncu rakibini de tebrik ederek tam bir centilmenlik örneği gösterdi.

Arduç düzenlenen madalya töreninde altın madalyayı boynuna takarken muzipliğini de konuşturdu ve tüm dünya şampiyonlarının yaptığı altın madalya pozunu verdi.     

TURNUVAYA DAMGA VURDU

Disiplini ve fiziksel performansıyla öne çıkan Barış Arduç, elde ettiği bu başarıyla yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, spor alanındaki performansıyla da adından söz ettirdi.

Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı Bayern Münih 54 yıllık gol rekorunu kırdı
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı
Hande Yener’in sahne kostümü geceye damga vurdu Hande Yener'in sahne kostümü geceye damga vurdu
Bebek’te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında Bebek'te uyuşturucu operasyonu: Fenomenler gözaltında

22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
21:58
Galatasaray sahasında takıldı RAMS Park’ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
Galatasaray sahasında takıldı! RAMS Park'ta şampiyonluk hattını karıştıran sonuç
21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
18:34
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
