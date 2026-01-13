Genç yaşına rağmen ekranların aranan isimlerinden biri haline gelen Türkü Su Demirel, rol aldığı projelerle adından söz ettirirken, bu kez aşk hayatıyla konuşulmaya başladı.
Bir süredir rapçi Çakal ile aşk yaşadığı dedikodularına konu olan Demirel'in, iddiaların aksine kalbini Beşiktaş'ın genç kalecisi Emre Bilgin'e kaptırdığı öne sürüldü.
Türkü Su Demirel ile Emre Bilgin Kuruçeşme'de görüntülendi. Görüntü alan kişilerin "İlişkiniz hayırlı olsun" sözleri karşısında çiftin "Teşekkür ederiz" yanıtını verdiği öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)