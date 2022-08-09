Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı - Son Dakika
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Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı

09.08.2022 13:35

Piyanist Fazıl Say, 3-3 sona eren Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Ümraniye'ye gelince. Hakkıyla 1 puanı Aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye'de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin" ifadelerine yer vermişti. Ümraniyespor ise Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın efsaneleşen sahnesini paylaşarak Say'ın sözlerini tiye aldı.

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Fenerbahçe- Ümraniye spor maçı hakkında yazdıkları sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

"İYİ GİDEN BİR ŞEYİ BOZMAYACAKSIN"

Maç sonu genel bir eleştiri yapan Say, "Hayatın ilk kuralıdır, "İyi giden bir şeyi bozmayacaksın" mümkün mertebe muhafaza edeceksin. Baktın olmuyor o zaman müdahale edersin. Bunları hatırlarsınız yazmıştım. İsmail Kartal iyi iş çıkarıyor dursun. Kim Min Jae'yi kaybetme. Takımın akışı iyi. Jesus'u getirdi. Şampiyonlar ligi hayal oldu. Ceza kapıda. 8 forvetle maç yapan bir takım… Ligde kötü başlangıç. Kim çeker bu çileyi daha fazla??? Kim? Para için bu takımda oynayanlar mı? Fenerbahçe bir ruhtur. Adını doğru telaffuz edebilen var mı Fenerbahçe'nin"

"PARA AKMIŞ BİR YERDEN"

"Ümraniye'ye gelince. Hakkıyla 1 puanı Aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye'de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer.. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin?"

"HANGİ VAR HAKEMİ BU GOLÜ VERİRDİ"

"Hakemler konusuna gelince de; En çok aklımda kalan Ümraniye'nin ilk golü, adam 2 metre ofsaytta ve hamle yapıyor dokunamamışsa da. Dünyada hangi var hakemi bu golü verirdi merak ederim… Biz Fenerbahçe'yiz. Her attığımız ve yediğimizde işimiz VAR'da. Bu çok kötü işte"

"NİYE TUNCELİSPOR SÜPER LİG'DE DEĞİL?"

"Transfer-para -İktidar-VAR-futbol konuları incelenmelidir. Zamanı gelince ele alınacaktır. Ümraniye 2004,2009/2014/2019 belediye seçimlerinde , iktidarın kalesi bir ilçe sonuçta. gayet iyi oynayan bir takım. Niye Tunceli spor Süper Lig'de değil mesela? Eskişehir? Altay?" ifadelerini kullanmıştı.

ÜMRANİYESPOR'DAN CEVAP

Ümraniyespor resmi hesabından Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın efsaneleşen sahnesini paylaşarak Fazıl Say'ın yaptığı açıklamayı tiye aldı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

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