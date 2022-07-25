Ünlü rap sanatçı Ceza'nın Gebze Mevlana Pazar Yeri'nde düzenlenen konserine hayranları adeta akın etti. Büyük coşkunun yaşandığı konserdeki Fatih Terim detayı sosyal medyada çok konuşuldu.
Ünlü rapçinin şarkısını söylediği sırada izleyicilerden biri telefonunda Fatih Terim'in fotoğrafını açarak kameraya gösterdi. Dev ekrana da yansıtılan görüntü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Fatih Terim'in olmadığı masa yok" yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Spor › Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı - Son Dakika