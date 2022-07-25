Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı - Son Dakika
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Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı

25.07.2022 18:05

Ünlü rap sanatçısı Ceza'nın Kocaeli'de verdiği konsere Fatih Terim fotoğrafı damga vurdu. Sanatçı şarkısını söylediği esnada izleyicilerden biri kameraya, cep telefonunda açtığı Fatih Terim fotoğrafını gösterdi. Sosyal medya dev ekrana da yansıtılan görüntüyü konuştu.

Ünlü rap sanatçı Ceza'nın Gebze Mevlana Pazar Yeri'nde düzenlenen konserine hayranları adeta akın etti. Büyük coşkunun yaşandığı konserdeki Fatih Terim detayı sosyal medyada çok konuşuldu.

Dev ekrana yansıttılar! Fatih Terim, ünlü rapçi Ceza'nın konserine damga vurdu

DEV EKRANA FATİH TERİM'İN OLDUĞU GÖRÜNTÜ YANSITILDI

Ünlü rapçinin şarkısını söylediği sırada izleyicilerden biri telefonunda Fatih Terim'in fotoğrafını açarak kameraya gösterdi. Dev ekrana da yansıtılan görüntü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Fatih Terim'in olmadığı masa yok" yorumlarında bulundu.

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Fatih Terim, Gebze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı - Son Dakika
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