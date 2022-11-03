Cristiano Ronaldo ile TikTok'ta canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil dalga konusu oldu - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo ile TikTok'ta canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil dalga konusu oldu

03.11.2022 17:35

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta Cristiano Ronaldo ile canlı yayında konuştuğunu sanarak tuzağa düşürüldü. Sahte bir hesabın işlettiği Erbil'in Portekizli yıldızla konuştuğunu zannettiği anlarda heyecanlanması dalga konusu oldu.

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla kendisinden söz ettiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta yaptığı canlı yayınla gündem oldu.

TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

Erbil, canlı yayın yaptığı sırada Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu sandı. Sahte bir hesap tarafından tuzağa düşürüldüğünden haberi olmayan Erbil'in o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil dalga konusu oldu

UYARILARA ALDIRMADI

Mehmet Ali Erbil'in Ronaldo ile konuştuğunu sandığı anlarda oldukça heyecanlanması ise dalga konusu oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcının Erbil'i canlı yayın sırasında uyarmasına rağmen ünlü şovmen kandırıldığını bir türlü anlayamadı.

YORUMLAR (1)
  • mert çelik: mehmet ali zaten hafızasını kaybetmemıstı kımseyı tanımıyordu ne dedıklerını bılmıyordu kendısı oyle dememıstı Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Cristiano Ronaldo, Mehmet Ali Erbil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo ile TikTok'ta canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil dalga konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo ile TikTok'ta canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil dalga konusu oldu - Son Dakika
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