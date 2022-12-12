İlber Ortaylı'dan 'futbol' sorusuna beklenmeyen yanıt: Müthiş bir şeydir

Birçok konuda yaptığı yorumlarla gündem olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, YouTube'da yaptığı programda futbolla ilgili bir soruyu yanıtladı. Ortaylı'nın futbol hakkındaki görüşleri futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

"FUTBOL BİR ZEKA OYUNUDUR"

Kafa TV YouTube kanalında konuşan İlber Ortaylı, "Futbol aptal oyunu mudur?" sorusunu cevapladı. Ortaylı yaptığı açıklamada, "Futbol bir aptal oyunu değildir, zeka oyunudur. O topu oradan yakalayıp, oraya geçirip, onu oradan görüp tanıyan adamın kendine göre bir zekası vardır. Müthiş bir şeydir, sanattır." dedi.

"BUNA TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Ortaylı ayrıca, "Futbolu seyredip, seyirden sonra cıvıtan, bunun taraftarlığını ve uzmanlığını edinip sanat kritiği yapar gibi TV'lerde saatlerce konuşan adamlar var. Böyle adamlar var, herif utanmadan, 'ben futbol konuşurum' diyor. Bana ne? Ona çok sinirleniyorum, tahammül edemiyorum, saatlerce futbol konuşuyorlar. Saatlerce opera ve baleden falan bile bahsedilmez ya! Ben buna tahammül edemiyorum." ifadelerini kullandı.