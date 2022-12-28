Trabzonspor'un hezimeti sonrası Nihat Kahveci'den olay gönderme: Video gelecek mi?

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla mağlup oldu. Geçen hafta Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Bordo-Mavililer, Karagümrük deplasmanında gösterdiği poerformansla taraftarlarında hayal kırıklığı yarattı.

NİHAT KAHVECİ'DEN GÖNDERME

Fenerbahçe galibiyetinden dolayı Trabzonspor'u öven Nihat Kahveci, bu kez tam tersi yorumlar yaptı. Kahveci, Trabzonspor'dan paylaşılan Fenerbahçe galibiyeti videosuna göndermede bulundu.

"SÖYLEMEK İSTEMİYORUM AMA"

Nihat Kahveci, "Söylemeyim dedim de duramıyorum. Üç gün önce bir video koydunuz. Çalışılmışlığın karşılığını sahada aldınız. Defans arkasına atılan top. Şimdi hocam insanlar 'Bu maçın videosunu istiyorum' derler. Şimdi bu kozu verdiğinizde karşınıza çıkar. Demek ki idman yapmadınız, rakibi analiz etmediniz de denilebilir. Bu sezon izlediğim en kötü Trabzonspor'du" açıklamasında bulundu.