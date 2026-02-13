Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti

Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş\'a benzetti
13.02.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdar Ali Çelikler, N'Golo Kante'yi mütevazı kişiliği nedeniyle Neşet Ertaş'a benzeterek ''Dünya futbolunun Neşet Ertaş'ı'' yorumunda bulundu.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kanté ile Türk halk müziğinin usta ismi Neşet Ertaş arasında dikkat çekici bir benzetme yaptı.

Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti

"KANTE'NİN SEVİLME SEBEBİ MAHCUP DELİKANLI OLMASI"

Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında ilk kez Fenerbahçe forması giyen ve 62 dakika sahada kalan Kanté hakkında konuşan Çelikler, Fransız yıldızın karakterine vurgu yaptı.

Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti

Çelikler, "Kanté'nin sevilme sebebi mahcup delikanlı olması. Günümüzün kibir ve ihtiras dolu dünyasında herkes egoluyken o 'Dünya Kupası'na dokunabilir miyim?' diye soruyor, izin alıyor. Dünya Kupası'nı kazanmış takımın oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti

"BİR NEVİ DÜNYA FUTBOLUNUN NEŞET ERTAŞ'I"

Program sırasında yapılan değerlendirmede Çelikler, "Bir nevi Neşet Ertaş… Dünya futbolunun Neşet Ertaş'ı diyebiliriz hakikaten" sözleriyle benzetmesini sürdürdü.

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelen Neşet Ertaş, Türkmen/Abdal müzik geleneğinin son büyük temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan usta sanatçı, 25 Eylül 2012'de İzmir'de hayatını kaybetti.

Serdar Ali Çelikler, Neşet Ertaş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu
Hasan Can Kaya’ya yönelik soruşturmada karar çıktı Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı
Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi AK Partili Yalçın yanıt verdi Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi? AK Partili Yalçın yanıt verdi

13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:40:42. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.