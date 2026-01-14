Mourinho\'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

İbrahim Seten, Mourinho'nun İstanbul'da otelde kalma gerekçesinin "yabancı bir sevgilisi olduğu" ve "rahat görüşebilmek" amacı taşıdığı yönünde iddiada bulundu. Seten, bu nedenle Mourinho'nun evde kalmadığını öne sürdü.

"MALİYET" TARTIŞMASI: 600 BİN EURO – 1.5 MİLYON EURO

SkySpor YouTube kanalında konuşan Seten, konaklamanın maliyetine dair de iki farklı rakam söyledi. Kendi hesabına göre maliyetin 1.5 milyon euro olduğunu iddia eden Seten, kulüp tarafında ise bu rakamın 600 bin euro olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

"YILLIK 1 MİLYON EURO'LUK FATURA" SÖZLERİ

Seten, daha sonra yaptığı değerlendirmede otel konaklaması üzerinden kulübe "yıllık 1 milyon euro" seviyesinde fatura çıktığını da öne sürdü. Açıklamalarında, konaklama ve harcamalara ilişkin çeşitli yorumlar yaparken, iddialarını "dünya çapında atlatma haber" olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Seten'in iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Mourinho cephesinden veya kulüpten konuya ilişkin resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Paylaşılanlar, Seten'in kişisel beyanı ve iddiası olarak kamuoyuna yansıdı.