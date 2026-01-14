Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle... - Son Dakika
Son Dakika Logo
Spor

Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Mourinho\'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...
14.01.2026 14:54  Güncelleme: 14:58
Haber Videosu

Ünlü yorumcu İbrahim Seten, Fenerbahçe'den kovulan teknik direktör Jose Mourinho hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Seten, evli olduğu bilinen Mourinho'nun İstanbul'da Four Seasons Otel'de konaklamasını özel hayatına bağlarken, söz konusu konaklamanın kulübe maliyetine ilişkin farklı rakamlar telaffuz etti. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Seten, Mourinho'nun İstanbul'da otelde kalma gerekçesinin "yabancı bir sevgilisi olduğu" ve "rahat görüşebilmek" amacı taşıdığı yönünde iddiada bulundu. Seten, bu nedenle Mourinho'nun evde kalmadığını öne sürdü.

"MALİYET" TARTIŞMASI: 600 BİN EURO – 1.5 MİLYON EURO

SkySpor YouTube kanalında konuşan Seten, konaklamanın maliyetine dair de iki farklı rakam söyledi. Kendi hesabına göre maliyetin 1.5 milyon euro olduğunu iddia eden Seten, kulüp tarafında ise bu rakamın 600 bin euro olarak değerlendirildiğini dile getirdi.

"YILLIK 1 MİLYON EURO'LUK FATURA" SÖZLERİ

Seten, daha sonra yaptığı değerlendirmede otel konaklaması üzerinden kulübe "yıllık 1 milyon euro" seviyesinde fatura çıktığını da öne sürdü. Açıklamalarında, konaklama ve harcamalara ilişkin çeşitli yorumlar yaparken, iddialarını "dünya çapında atlatma haber" olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Seten'in iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılırken, Mourinho cephesinden veya kulüpten konuya ilişkin resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Paylaşılanlar, Seten'in kişisel beyanı ve iddiası olarak kamuoyuna yansıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gokhan Gokhan:
    Sana ne haber mi bu şimdi hadi kardeşim ya 1 2 Yanıtla
  • yilmazyueksel yilmazyueksel:
    eee bize ne çok bos insanlariz gerçekten 0 0 Yanıtla
